TimeTreeは3月13日、「花見」に関する予定登録データの分析結果を発表した。分析は2019年1月1日〜2026年3月9日に登録されたデータを対象に行われた。○花見予定は回復傾向ながらも、2019年の約6割にカレンダーシェアアプリ「TimeTree」に登録された「花見」関連の予定数を分析したところ、2020年以降は新型コロナウイルスの影響により大きく減少後、回復トレンドに移り、2026年は2020年以降で最多となっている。一方で、コロナ禍前