帝国データバンクは3月13日、「つながらない権利」についての調査結果を発表した。調査は2026年3月6日〜3月10日、企業1,232社を対象にインターネットで行われた。○「つながらない権利」対応ルールがある企業は11.6%休日や休暇日を含む勤務時間外に、仕事上の電話やメールなどの連絡を拒否することのできる「つながらない権利」が法制化に向けて議論されている。そこで、勤務時間外の連絡について対応ルールの有無を尋ねたところ、