Image: Sonos 最近鳴りを潜めていたオーディオブランド Sonos（ソノス）から今回新しく２つのスピーカーが発表されました。Sonos Playその1つはこれまでのラインナップにはなかった新しいモデル「Sonos Play」です。価格は4万9800円（アメリカでは299ドル）で、外出先でも使えるBluetoothスピーカーです。最大24時間のバッテリーに、本体には再生／一時停止、曲送り、音量調整、音声アシス