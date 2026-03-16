【Maison de FLEUR「ポケピース」コレクション】 3月27日 発売予定 ストライプインターナショナルは、同社ブランド「Maison de FLEUR」にてポケットモンスター30周年を記念した「ポケピース」コレクションを3月27日に発売する。 今回発売する製品は、ポケモンとにんげんたちがシェアハウスでともに暮らす様子を描く「ポケピース」から、ドーナツやカップ