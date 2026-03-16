ＷＢＣの準決勝・米国―ドミニカ共和国戦（ローンデポ・パーク）が１５日（日本時間１６日）に行われ、両国の一線級のメジャーリーガーたちが豪華競演を果たした。試合前から「事実上の決勝戦」とまで評されたこの日の一戦。ラインアップには誰もが知る大物選手たちが名を連ねると、球場に集まったファンたちも熱狂的な声援を送っていた。まずは２回にドミニカのカミネロ（レイズ）が相手先発・スキーンズ（パイレーツ）から