侍ジャパンは準々決勝でベネズエラに敗戦■ドミニカ共和国 ー 米国（日本時間16日・マイアミ）ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準決勝、ドミニカ共和国-米国戦が15日（日本時間16日）、マイアミのローンデポパークで行われた。メジャーリーグのオールスター軍団ともいえる両チームの超ハイレベルな試合。失意の日本の野球ファンも唖然とするしかなかった。アーロン・ジャッジ外野手（ヤンキース）、ポール・スキー