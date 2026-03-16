イラン、ベネズエラ、ウクライナ、ガザなど世界各国で戦火が絶えない時代を日本はどう生き抜いていくか。2026年3月15日放送のトークバラエティ番組「ビートたけしのTVタックル」（テレビ朝日系）のテーマは、武器輸出も含めた日本の国益、ビートたけしさんは「ちょっかいだしちゃ武器を売って、収入をあげようという感じがしないでもない」とトランプ大統領のやり方を評した。阿川佐和子さん「いつの間にか戦争時代にどんどん戻っ