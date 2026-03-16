引っかき癖がつく4つの原因 原因がわからないまま、「愛猫に引っかかれて困っている」「対処法がわからない」と頭を悩ませている飼い主さんも少なくありません。しかし、猫の引っかき癖の多くは、過去の経験に基づく学習の結果です。 つまり、飼い主さんの何気ない行動が、知らず知らずのうちに引っかき癖を助長している可能性があるのです。では、その原因について詳しく見ていきましょう。 1.手足で遊ばせていた 手足