社会人にとって、毎日のランチタイムは貴重な息抜きの時間です。中には、仕事とプライベートをきっちり分けて「ひとりの時間」を大切にする方も増えてきていますよね。今回は、筆者の友人のエピソードをご紹介します。 ひとり時間至上主義 長年、職場のランチはひとりで過ごすのが私の流儀でした。 もともと馴れ合いが好きではなく、人と話すのも得意ではありません。ほかの同僚のように、貴重な休憩時間をとりと