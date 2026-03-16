およそ10人に4人が「自分の生きているうちに世界が終わる」と信じているという。マシュー・ビレット博士が主導した最新の科学調査により、現代人の心に潜む衝撃的な終末観が明らかになった。 【写真】募らせる不安実は「終末時計」が過去最悪更新滅亡まであと 米国とカナダで3400人以上を対象に実施された調査の結果、回答者の約41％にあたる1409人が差し迫った黙示録を懸念していることが判明した。 研究の筆