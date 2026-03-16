「1％のコアファンを大事にしていく。これは将来的に力が強い出資サイドと、立場の弱いクリエイターの立ち位置を逆転させることにつながると思うんです」──登録者100万人超えの5人組YouTuber・「だいにぐるーぷ」のリーダー、岩田涼太さんはこう語る。【写真】「タレント売りはダサいと思っていたけど...」「物販には大行列」登録者108万人YouTuber・だいにぐるーぷの集合写真、上映会当日の様子なども"収益ゼロ"から年商2億円の