自民党の「ホープ」もこんなものか。【もっと読む】高市首相が独断専行で原油高対策を猛アピール 国会審議そっちのけ予算案組み替えは“黙殺”の鉄面皮小林鷹之政調会長が15日のNHK「日曜討論」に出演。新年度予算案が衆院では与党の横暴によって「時短審議」となり、強行採決された。これに野党の政策担当者から批判が相次いだが、小林氏は「プロセスに瑕疵はなかった」と強弁。しかし、その言い訳は明らかに苦しい。衆院で