文化庁が毎年度、芸術分野において優れた業績をあげた人物を表彰する「芸術選奨」の映画部門で文部科学大臣新人賞に女優の広瀬すず（27）が選出された。永野芽郁と広瀬すずが広域通信制の知名度を押し上げた広瀬は主演映画「ゆきてかへらぬ」と「遠い山なみの光」、出演作「宝島」ほかの成果が認められた。特に主演の２作では、奔放な女優から貞淑な妻までそれぞれ異なる難役を表現豊かに演じ、これまで発揮してきたみずみず