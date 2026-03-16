福島の三浦知良「切り替えて、次の試合に向けていい準備をしたい」J3の福島ユナイテッドFCが、連勝を逃した。福島は3月15日、岐阜・長良川競技場で行われた明治安田J2・J3百年構想リーグ第6節で同カテゴリーのFC岐阜と対戦。前半19分にFW清水一雅のゴールで先制したものの、後半に連続失点で1-2と逆転負けした。59歳のFW三浦知良（カズ）はベンチ入りしたものの出番はなかった。前半は攻勢だった。持ち味の細かいパスが効いて