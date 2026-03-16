■見応えあった「諸説あります旅」令和ロマンが恒例の冠番組で語った「5年後のお笑い界」 高比良くるまが未来を見出したコンテンツはこれだ今月4日、「世界の何だコレ！？ミステリー」（フジテレビ系）でスタートした新企画「ガクテンソク奥田のその都市伝説なぜ広まった！？諸説あります旅」。これが想像以上に見応えがあり、思わず人に薦めたくなるものだった。ロケを敢行するのは、幅広い知識を持つガクテンソクの奥田修二