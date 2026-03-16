高知地方気象台は3月16日、高知城のサクラ・ソメイヨシノの標本木が開花したと発表しました。全国ではもっとも早い時期の開花となります。■井上琢己アナウンサー「3年連続1番乗りになるのか、高知城のソメイヨシノ」16日午前10時。高知地方気象台の職員が、高知城三の丸にあるソメイヨシノの標本木の開花状況の確認に訪れました。標本木に5、6輪の花が咲いた状態を確認できれば開花発表です。■高知地方気象台「開花です」