◆第４０回ファルコンＳ・Ｇ３（３月２１日、中京競馬場・芝１４００メートル）プリンセスモコ（牝３歳、栗東・藤原英昭急須や、父シャーラタン）に期待している。ダートでのデビュー戦は、好位から悠々と抜け出して、そのまま後続を３馬身差で完封した。横綱相撲で単勝１・７倍の断然人気に応えた。芝に転じた２走前のつわぶき賞はスピードを生かしてハナを奪い、きつい流れを逃げ粘って２着。ゴール前で首差でかわされたもの