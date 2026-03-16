◆ＷＢＣ準決勝ドミニカ共和国―米国（１５日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）昨年のサイ・ヤング賞右腕で米国のＰ・スキーンズ投手が、ドミニカ共和国との準決勝で先発し、１点リードの２―１で迎えた５回１死一、二塁のピンチを招いた場面で降板した。代わった２番手・ロジャース（ブルージェイズ）がソトを遊ゴロ併殺打に打ち取り、無失点。スキーンズは４回１／３で７１球を投げて、６安打１失点の内容だった