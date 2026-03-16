俳優石田純一（72）、いしだ壱成（51）の親子が、15日放送のTBS系「日曜日の初耳学」（日曜午後10時）に出演。お笑いコンビ、キングコング西野亮廣（45）の授業を受けた。今回は芸人、絵本作家、映画製作、ブロードウェイの共同プロデューサー、講演など多方面で活動している西野の「夢とお金の熱血授業」第2弾。西野は教室に現れると、「前回、出させていただいて非常に好評らしいです。ありがとうございます」とあいさつ。続けて