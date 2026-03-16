11日に発売された椎名林檎ニューアルバム『禁じ手』のリリースを記念して、椎名のオフィシャルYouTubeチャンネルで配信開始となったスペシャルプログラム『椎名林檎のおニュー・ザ・ワイド！』内の企画『好景気パトロール』。同企画の第2弾が、18日午後10時からプレミア公開されることが決定した。【動画】『椎名林檎のおニュー・ザ・ワイド！』#03 好景気パトロール「セブン‐イレブン」篇『椎名林檎のおニュー・ザ・ワイド！