フォークシンガー松山千春（70）が15日、FM NACK5「松山千春ON THE RADIO」（日曜午後9時）に生出演。WBC（ワールド・ベースボール・クラシック）準々決勝でベネズエラに敗戦した日本代表について言及した。松山は番組冒頭で大会連覇を逃した「侍ジャパン」について持論を展開。その上で「さて話はガラッと変わります。私、今日ちょっと本当に元気ないんですよ。負けちゃいましたから」と切り出した。その上で「ただ、シーズン的