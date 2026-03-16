那珂川町の美術館で屋根の改修工事が完了し、１４日、リニューアルオープンしました。 リニューアルオープンしたのは那珂川町で浮世絵を中心に展示を行う美術館、「馬頭広重美術館」です。２０００年に開館したこちらの美術館は、東京オリンピックの会場になった国立競技場などを設計した世界的な建築家、隈研吾さんが手がけ、地元産のスギなどの木材がふんだんに使われています。 しかし、木材の経年劣