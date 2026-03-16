売り上げの一部を防犯カメラの設置に充てられる自動販売機が、宇都宮市の公園で１３日、お披露目されました。 お披露目されたのは、宇都宮市の水上公園に設置されたこちらの自動販売機です。 一見、どこにでもある自動販売機ですが…売り上げの一部が防犯カメラの設置や維持管理の費用に充てられる仕組みになっています。公園内には、２台の防犯カメラが設置されました。 この取り組みは、防犯カメラの設置費用や維持費などの財