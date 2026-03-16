東北自動車道の佐野サービスエリア（上り）が３月１７日にリニューアルオープンするのを前に、１３日に報道機関向けの内覧会が開かれました。 こちらがリニューアルされた施設です。サービスエリアにいながら地域のモノ、ヒト、文化を体験できる場を目指して、「きっと出会える感動市庭（いちば）」をテーマに、食や特産品を集めています。 土産物などを扱うショッピングコーナӦ