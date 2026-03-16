◇第6回WBC決勝ラウンド準決勝ドミニカ共和国─米国（2026年3月15日米フロリダ州マイアミ）ドミニカ共和国は15日（日本時間16日）、第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準決勝で米国と対戦。5回にセンターを守るフリオ・ロドリゲス（マリナーズ）のスーパージャンピングキャッチでチームを救った。「7番・中堅手」で先発したJ・ロドリゲス。1─2の5回1死の場面でスーパープレーを繰り出した。米国・ジャッ