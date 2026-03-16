栃木県は１３日、新年度の人事異動を発表しました。新年度新たにスタートする県の重点戦略、「新とちぎ未来創造プラン」の着実な推進などさまざまな行政課題に対応する人材を配置したとしています。 県人事課によりますと部局長の新任は１１人で、新たな行財政改革大綱の推進や財政の健全化、ＤＸの推進などを担う経営管理部長には現在、企業局長を務める小林宣夫氏が就任します。 また、スポーツの価値を生かした地