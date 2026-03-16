宇都宮市出身の俳優が主演した短編映画が各地の映画祭で１８の賞を受賞し、話題を集めています。１３日、監督とともに宇都宮市の佐藤栄一市長を表敬訪問しました。 宇都宮市役所を訪れたのは宇都宮市出身の俳優、竹石悟朗さんと監督を務めた乙木勇人さんです。 竹石さんは去年、乙木監督の短編映画「ラストオーダー」で主演し、埼玉県や福井県などで行われた映画祭で最優秀男優賞などを受賞しました。 「ラストオ&#