次のシーズンから宇都宮市に活動の拠点を移すラグビー・リーグワン１部の三重ホンダヒートは１４日、移転に先立って市内で３回目の公式戦を行います。宇都宮での試合はここまで負けなし、選手たちに意気込みを聞きました。 あすの試合会場となる宇都宮市のホンダヒート・グリーンスタジアムでは、選手たちがフォーメーションや連携の確認など最終調整に臨みました。 ホンダヒ&#