ABCテレビの増田紗織アナウンサー（29）が16日までに自身のインスタグラムを更新。退社を発表した。増田アナは「この度3月末をもって7年間お世話になった朝日放送テレビを退社することになりました。様々な挑戦や経験をさせて頂き、朝日放送テレビには本当に感謝しています」と報告。続けて、「一から育ててくださった番組スタッフの皆さま、取材に応じてくださった方々、番組をご覧いただきいつもあたたかく見守ってくださった皆