ＪＲ東日本は、人口の減少やサービスの維持・向上などを理由に、１４日から運賃を値上げし、栃木県内でも在来線や東北新幹線の運賃が値上げされます。 １３日昼頃のＪＲ宇都宮駅のみどりの窓口。定期券や切符は、１３日までに購入すれば乗車日が１４日以降であっても改定される前の運賃で購入できるということで、多くの利用客が訪れました。 ＪＲ東日本は、鉄道利用者の減少や物価の高騰などから、運賃を平均で７．１％値