自身初・男性ソロアーティスト史上最年少での4大ドームツアー『Vaundy DOME TOUR 2026 “SILENCE”』を開催中のマルチアーティスト・Vaundyが、昨年12月にリリースした楽曲「呼び声」のミュージックビデオを公開した。【動画】Vaundy、NHK『18祭（フェス）』テーマソング「呼び声」MV公開多くの名作映画をオマージュ「呼び声」はNHK『18祭（フェス）』のテーマソングとして、番組内で18歳世代の“本気”を受け止めて書き下ろ