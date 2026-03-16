◇ワールドベースボールクラシック 準決勝 ドミニカ共和国 - アメリカ(現地時間15日、アメリカ/マイアミ)ドミニカ共和国のフリオ・ロドリゲス選手が好プレーでチームを救いました。アメリカに2本のホームランで先制を許しているドミニカ共和国。5回1アウトの場面で打席にはキャプテンのアーロン・ジャッジ選手が立ちます。メヒア投手のストレートを振り抜くと打球はアーチを描き、センタースタンドへ。着弾の間際にロドリゲス選手