俳優の渡辺謙（66）が16日、インスタグラムを更新。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）侍ジャパンの敗退を受け、“残念会”を開いた様子をアップした。日本代表は15日、準々決勝のベネズエラ戦で敗退。世界一連覇を目指したが、強打のベネズエラ打線に3本塁打を浴びるなど、まさかの逆転負け。準決勝で敗退した13年と17年大会を更新する史上最速での敗退が決まった。渡辺は「Netflix2026ワールドベースボールクラシックア