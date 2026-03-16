愛知・名古屋市の住宅街で8日、駐車場に止められていた車にバイクが衝突する事故の瞬間が防犯カメラに撮影された。転倒したライダーはバイクを引き起こしたものの、そのまま現場から立ち去ったという。翌朝、住人は確認したのは、大きくへこんだ車の後部。修理費用は約50万円だという。深夜の住宅街で当て逃げ愛知・名古屋市で8日午前1時半頃、閑静な住宅街の駐車場を映す防犯カメラが撮影したのは、画面右側から現れた1台のバイク