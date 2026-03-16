横向きで寝るのもイケそう…？ANA（全日空）が2026年から、新たな国際線「プレミアムエコノミークラス」を順次導入していきます。それに先立ち2026年3月、この新シートの原寸大模型（モックアップ）が国内で初めて公開されました。どのような特徴があるのでしょうか。【写真】えっ…これがANAの「世界トップクラスの新プレエコ」驚愕の全貌です新シートは、長距離国際線向けの「ボーイング787-9」に搭載される予定です。座席設