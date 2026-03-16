◆京都センチュリーホテルでレストラン改装後初のいちごビュッフェ開催。生いちご5種類や、できたてクレープシュゼットも京都センチュリーホテルの「All Day Dining La Jyho」で、リニューアルオープンを祝う改装後初のストロベリースイーツビュッフェ「RE: Strawberry Party」を開催中。生のブランドいちご5種をはじめ、旬のいちごを使用したホテルメイドのスイーツ、自分好みのパルフェが作れるコーナーやライブキッチンのクレー