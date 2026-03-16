米国がアンソニーの一発で勝ち越した(C)Getty Imagesワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は現地時間3月15日、米マイアミのローンデポ・パークでドミニカ共和国−米国の一戦が行われ、米国が0−1で迎えた4回に24歳のヘンダーソンの右中間への一発で同点。続く21歳のアンソニーが中越えソロで一気に逆転。2−1とした。【動画】米国が逆転！ヘンダーソンの同点弾、アンソニーの勝ち越し弾をまとめてチェック先制したのはド