ジャングルポケットのおたけ（43）が15日、自身のXを更新。経営するもんじゃ焼き店の“危機”を訴えた。おたけはお笑い芸人とともに、東京・月島でもんじゃ焼き店「もんじゃ竹の子」の経営もしている。15日夕の更新で「従業員不足で明日の昼営業出来ない状態です！これは問題です。誰か興味ある方いませんか？一緒に働いてくれる仲間募集してます！」と投稿した。そして、続くポストでは「明日だけではなく普通に募集って事です