昨年１２月２３日に死去した男子ゴルフ界のレジェンド、尾崎将司（本名・尾崎正司）さんのお別れの会が１６日、東京・帝国ホテルで始まった。尾崎さんの長男・智春さんが喪主を務め、発起人の青木功、尾崎さんのキャディーを務めた佐野木一志さんが弔辞を述べる。男子ゴルフの中嶋常幸、倉本昌弘、片山晋呉、石川遼、女子ゴルフの樋口久子氏、佐久間朱莉らをはじめ、プロ野球界から王貞治氏、原辰徳氏、山本浩二氏、歌手の松山