◆ＷＢＣ準決勝ドミニカ共和国―米国（１５日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）米国のＡ・ジャッジ外野手が１６日、ＷＢＣ準決勝のドミニカ共和国戦に「３番・右翼」で先発出場し、５回１死の第３打席にバックスクリーンへ向かう豪快な打球を放ったが、中堅・ロドリゲスにフェンス際で本塁打キャッチされ、今大会３号とはならなかった。１点ビハインドの３回の守備では、２死一塁の場面で右前に打球が飛ぶと、好