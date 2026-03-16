小泉防衛相とアメリカのヘグセス国防長官は15日、ホルムズ海峡を含む中東情勢をめぐって電話会談を行いました。会談は、およそ30分間行われ、ヘグセス長官は、ホルムズ海峡を含む中東情勢について、最新の動向や今後の見通しを小泉大臣に説明しました。一方、小泉防衛相は、ホルムズ海峡を含む中東地域の平和と安定の維持は、日本を含む国際社会にとって極めて重要だとして、アメリカを含む関係国ともよく意思疎通をしていきたいと