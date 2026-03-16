ロックバンド、ドレスコーズのボーカル志磨遼平（44）が16日までにXを更新。自身がかつて所属し2011年に解散したロックバンド、毛皮のマリーズのファーストアルバムのタイトルを改題すると表明した。志磨は15日、「ファーストアルバムの改題に寄せて」とした声明を発表。「2006年に完成した毛皮のマリーズのファーストアルバム『戦争をしよう』は、24歳だった私が、私ひとりの戦いを開始すべく題したものでしたが、今やこのことば