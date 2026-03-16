＜第98回米アカデミー賞授賞式＞◇15日（日本時間16日）◇米ロサンゼルス・ドルビー・シアター授賞式恒例の当該年度内に亡くなった世界的な映画人を追悼するコーナーで、25年11月8日に92歳で亡くなった仲代達矢さんが紹介された。仲代さんは、同年9月に89歳で亡くなった米俳優ロバート・レッドフォードさんと並んで、亡くなった世界的な映画人の1人に名を連ねた。仲代さんは、81年の第53回アカデミー賞で外国語映画賞と美術賞の2部