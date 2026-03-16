第38回介護福祉士国家試験の概要 試験日2026年（令和8年）1月25日（日） 合格発表2026年（令和8年）3月16日（月）午後2時 公益財団法人社会福祉振興・試験センターのホームページにて受験番号を掲載して発表され、合格者には合格証書が郵送されます。＞介護福祉士国家試験｜公益財団法人 社会福祉振興・試験センター 第38回介護福祉士国家試験の結果速報 合格者数・合格率