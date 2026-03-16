2026年3月16日（日本時間）、米ロサンゼルスはドルビー・シアターで世界最高峰の映画の祭典、2026年（第98回）授賞式が開催された。 最多受賞は『ワン・バトル・アフター・アナザー』の6部門。作品賞、助演男優賞、監督賞、脚色賞、キャスティング賞、編集賞を獲得しており、今年のアカデミー賞を最も強く印象づけた一本ととなった。 続くのは『罪人たち』の4部門で、主演男優賞、脚本賞、撮影賞