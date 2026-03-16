【ちいかわ アクリルシーンクリップビスケット】 3月16日 発売 価格：320円 バンダイは、食玩「ちいかわ アクリルシーンクリップビスケット」を本日3月16日に発売した。価格は320円。 本商品はナガノ氏が手掛ける「ちいかわ」の登場キャラクターたちをデザインしたアクリルクリップ。ちいかわやハチワレ、うさぎなどの可愛らしい姿がアクリルにデザインされ