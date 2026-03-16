ENHYPENとxikersの「ASEA 2026」出演が発表された。3月16日、「ASEA 2026」組織委員会はENHYPENとxikersの出演が決まったと発表した。【写真】ヒスン脱退でファンの怒りがプロデューサーに飛び火した理由ENHYPENは昨年、2ndフルアルバム『ROMANCE : UNTOLD』で初のトリプルミリオンセラーを達成し、国内外のスタジアムツアーで約67万6000人を動員。「MAMA AWARDS」など主要授賞式で5つの大賞に輝いた。今年1月発売の7thミニアルバ