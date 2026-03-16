「この2日間、お別れの練習をしてきましたが、いまだに慣れません。元々未熟な人間なので、メンバーにたくさん頼ってきました。もう頼れる場所がないと思うと少し怖いです。本当にありがとうございました。これからも9人の未来をよろしくお願いします」（ジャン・ハオ）【写真】ジャン・ハオ、日本に出没9人の少年たちの物語が、輝かしい完結を迎えた。新たな道を選んだ4人のメンバーも、グループに残ることを決めた5人のメンバー