【モデルプレス＝2026/03/16】8人組ボーイズグループ・Stray Kids（ストレイキッズ）のChangbin（チャンビン）が12日、自身のInstagramを更新。「初めての海外旅行」を公開した。【写真】スキズメンバー「びっくり」と話題の大阪街中ショット◆チャンビン「初めての海外旅行」で大阪へこの日、チャンビンは「初めての海外旅行」と添えて、オフショットを公開。また、ハッシュタグで「＃大阪＃友達たち」とプライベートで友人と大