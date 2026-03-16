ガールズグループLE SSERAFIMを脱退したキム・ガラムの個人YouTubeチャンネルが登録者数15万人を突破。本格的な活動再開に熱い注目が集まっている。3月13日、キム・ガラムはYouTubeチャンネル「garamonly」を開設し、「ep. 01」というタイトルの動画を公開した。【話題】元LE SSERAFIMガラム、YouTubeで日常公開動画の中で彼女は、「こんにちは。動画を撮ることにした理由は、演技や、練習動画、日常の姿を収めてみたかったからだ